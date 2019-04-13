ينتظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الإطلاع على قرار حكم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي لتحديد مدة إيقاف حمدي النقاز ظهير الفريق الأبيض الذي تعرض للطرد بعد صافرة النهاية.

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وحصل النقاز على بطاقة حمراء عقب نهاية المباراة التي انتهت بفوز المصري 2-1 يوم الخميس الماضي.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "توقيت تعرض النقاز للطرد لن يحدد مدة الغياب سواء حدث أثناء المباراة أو بعدها فالعقاب هنا يأتي علي حسب ما قام به اللاعب".

وتابع "تقرير الحكم عن الواقعة هو الذي يحدد مدة الإيقاف سواء مباراة أو اثنين أو حتى أكثر من ذلك".

ثم أتم "لذلك العقوبات نقوم بإعلانها كل أسبوع بعدما تصل إلينا التقارير من قبل الحكام والمراقبين".

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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