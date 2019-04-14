فابريجاس: تركت تشيلسي بسبب "ابن" ساري

الأحد، 14 أبريل 2019 - 08:49

كتب : FilGoal

فابريجاس

أوضح سيسك فابريجاس لاعب موناكو أنه ترك تشيلسي بسبب فقدانه لمكانه في التشكيلة الأساسية بعد قدوم اللاعب جورجينيو الذي يعتبر مهما جدا بالنسبة للمدرب ماوريسيو ساري.

سيسك فابريجاس

النادي : موناكو

وقال فابريجاس الذي رحل عن الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير الماضي:"أحب وضع هدف جديد لنفسي. كنت في تشيلسي وكدت أجدد عقدي والاستمرار مع الفريق لكن مدربا جديدا جاء بلاعب هو له بمثابة الابن".

وواصل في تصريحات صحفية اللاعب الإسباني بطل العالم في 2010 "أريد اللعب في كل مباراة لكن الأمر كان صعبا. أحب كرة القدم. لا أريد فقط أن أكون سعيدا باللعب في تشيلسي".

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وأتم لاعب أرسنال وبرشلونة السابق والبالغ عمره 31 عاما "أيا كان السبب كان الأمر مستحيلا بالنسبة لي حتى لو كنت أفضل أو شخص آخر أفضل، اللعب في كل مباراة، قررت بدء مشروع مختلف وأعتقد أنه سيجعلني راضيا".

قضى فابريجاس 4 سنوات ونصف في تشيلسي قبل أن يتجه إلى فرنسا لينضم إلى موناكو مقابل 25 مليون يورو.

وتولى ساري قيادة النادي اللندني في الصيف الماضي خلفا لمواطنه الإيطالي أنطونيو كونتي واصطحب معه جورجينيو لاعب الوسط من فريق نابولي.

فابريجاس تشيلسي ساري

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