تعرف على مواعيد مباريات الأحد 14-4-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وصلاح وقمم بالجملة

الأحد، 14 أبريل 2019 - 00:23

كتب : FilGoal

الزمالك - حسنية أغادير

سبت كروي انتهى والمباريات لم تنته أبدا. أهلا بكم في الأحد الكروي.

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الزمالك يواجه حسنية أغادير في التاسعة مساءً في إياب ربع نهائي الكونفدرالية على بي إن سبورتس 1 بتعليق أحمد الطيب.

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ويلعب الصفاقسي التونسي أمام نكانا الزامبي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

ويلعب نهضة بركان المغربي أمام جور ماهيا في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 7.

في الدوري المصري، سنكون على موعد مع دربي منتظر يجمع بين المصري والإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة.

ويلعب كريستال بالاس أمام مانشستر سيتي في الثالثة و5 دقائق على بي إن سبورتس 2 في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

ثم تنطلق القمة المنتظرة بين ليفربول وتشيلسي بتواجد منتظر لمحترفنا المصري محمد صلاح في الخامسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني يوم الأحد ستكون بين أتليتك بلباو ورايو فايكانو في الثانية عصرا على بي إن سبورتس 3.

ويلعب فالنسيا أمام ليفانتي في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي إيطاليا قد يجد يوفنتوس نفسه بطلا بشكل رسمي للدوري في حالة عدم فوز نابولي على مستضيفه كييفو فيرونا في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 4.

ويحل إنتر ضيفا على فروزينوني في الثامنة والنصف مساءً على نفس القناة.

وفي الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان سيكون على موعد مع حصد اللقب في حالة التعادل أو الانتصار على مستضيفه ليل في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 6.

ويلعب بايرن ميونيخ أمام فورتونا دوسلدورف في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 5.

ومن المنتظر ظهور الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ مع قاسم باشا ضد أنطاليا سبور في الثالثة عصرا.

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مواعيد مباريات مباريات الزمالك

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