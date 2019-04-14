اعتزال الحائط.. بارزالي يعلق حذاءه

الأحد، 14 أبريل 2019 - 09:14

كتب : نادر عيد

بارزالي

بعد مسيرة طويلة بدأت في روندينيلا وعظمت في باليرمو وبلغت المجد مع يوفنتوس قرر بطل العالم السابق المدافع أندريا بارزالي اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن اللاعب المكنى بـ"الحائط" أنه سينهي مشواره مع فريق السيدة العجوز مع نهاية شهر مايو الذي يأمل فيه اعتلاء منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا مع زعيم إيطاليا.

بدأ بارزالي (37 عاما) مسيرته مع فريق روندينيلا المغمور، لعب في بيستويسي وبياتشينزا وأسكولي وظهر للنور في دوري الدرجة الأولى مع كييفو في موسم 2003-2004.

أخبار متعلقة

فابريجاس: تركت تشيلسي بسبب "ابن" ساري تقرير: يونايتد يعين بوجبا قائدا لإقناعه بالبقاء رحلة داخل كواليس أشهر انزلاق في التاريخ.. عندما أطاح جيرارد لقب الدوري بعيدا عن ليفربول تعرف على مواعيد مباريات الأحد 14-4-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وصلاح وقمم بالجملة

Image result for barzagli palermo

احتاج موسما واحدا فقط ليثبت قدراته على التصدي لأفضل المهاجمين، توج مع شباب إيطاليا بكأس أوروبا في 2004 ثم انتقل إلى باليرمو الذي قضى بين جدرانه 4 مواسم وكان الفريق بوابته للانضمام للمنتخب الأول الذي تربع معه على عرش العالم بالفوز بالمونديال في 2006.

Image result for barzagli world cup 2006

لعب بارزالي 3 مواسم في فولفسبورج الألماني حقق خلالها لقب الدوري في موسم 2008-2009 وفي 2011 ارتدى قميص فريق السيدة العجوز.

Image result for barzagli wolfsburg

ولم يحدد بارزالي بعد خطوته المقبلة بعيدا عن الملاعب فصرح في حديثه لقناة سكاي سبورت إيطاليا "المستقبل؟ فكرت في الأمر كثيرا. حين تكون لاعبا تقابلك مشكلة التفكير في ما بعد ذلك، لكن بسبب الإصابات عليك التفكير في الأمر".

وواصل "أنا منفتح لكل شيء وسأقيم خياراتي في الشهور المقبلة. مدير، مدرب أو كاتب؟ علي إدراك ما أستطيع إجادته وما يثير اهتمامي. علي إيجاد شيء يجعلني متحمسا بشدة".

بسبب إصابات شارك بارزالي في 6 مباريات فقط بالموسم الحالي آخرها أمام سبال يوم السبت حين خسر يوفنتوس بنتيجة 2-1 في الدوري.

ويحتاج يوفنتوس لتعثر نابولي يوم الأحد أو فقط التعادل في الجولة المقبلة أمام فيورنتينا ليتوج بلقب الدوري الثامن على التوالي.

وتوج بارزالي بالدوري 7 مرات مع يوفنتوس ونال أيضا كأس إيطاليا 4 مرات وفاز بالسوبر الإيطالي 4 مرات.

Image result for barzagli trophy

وخسر بارزالي نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 و2017.

ويتمنى بارزالي ختام مسيرته بالتتويج باللقب القاري. يوفنتوس تعادل مع مضيفه أياكس بهدف لمثله يوم الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا ويستضيف الإياب يوم الثلاثاء.

وإذا عبر يوفنتوس للدور نصف النهائي يواجه مانشستر سيتي أو توتنام.

بارزالي يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

نابي كيتا: أهدافي تأخرت بسبب محاولة مساعدة صلاح وماني وفيرمينو 21 دقيقة | المحترفون
المصري لـ في الجول: لعب مباراتنا ضد الإسماعيلي في الدفاع الجوي يعيد الحياة للكرة المصرية 37 دقيقة | الدوري المصري
فضل: انتقاد تونس لاستاد السويس غير مبرر 43 دقيقة |
كلوب: صراع اللقب؟ نحن في الـ100 متر الأخيرة من سباق عدو 55 دقيقة | أوروبا
مستشفى الأهلي – وليد سليمان وسعد سمير إلى ألمانيا ساعة | الدوري المصري
بيان رسمي – الإسماعيلي يدرس عدم إذاعة مبارياته في الدوري ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك