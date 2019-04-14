اعتزال الحائط.. بارزالي يعلق حذاءه

بعد مسيرة طويلة بدأت في روندينيلا وعظمت في باليرمو وبلغت المجد مع يوفنتوس قرر بطل العالم السابق المدافع أندريا بارزالي اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

أندريا بارزالي النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأعلن اللاعب المكنى بـ"الحائط" أنه سينهي مشواره مع فريق السيدة العجوز مع نهاية شهر مايو الذي يأمل فيه اعتلاء منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا مع زعيم إيطاليا.

بدأ بارزالي (37 عاما) مسيرته مع فريق روندينيلا المغمور، لعب في بيستويسي وبياتشينزا وأسكولي وظهر للنور في دوري الدرجة الأولى مع كييفو في موسم 2003-2004.

احتاج موسما واحدا فقط ليثبت قدراته على التصدي لأفضل المهاجمين، توج مع شباب إيطاليا بكأس أوروبا في 2004 ثم انتقل إلى باليرمو الذي قضى بين جدرانه 4 مواسم وكان الفريق بوابته للانضمام للمنتخب الأول الذي تربع معه على عرش العالم بالفوز بالمونديال في 2006.

لعب بارزالي 3 مواسم في فولفسبورج الألماني حقق خلالها لقب الدوري في موسم 2008-2009 وفي 2011 ارتدى قميص فريق السيدة العجوز.

ولم يحدد بارزالي بعد خطوته المقبلة بعيدا عن الملاعب فصرح في حديثه لقناة سكاي سبورت إيطاليا "المستقبل؟ فكرت في الأمر كثيرا. حين تكون لاعبا تقابلك مشكلة التفكير في ما بعد ذلك، لكن بسبب الإصابات عليك التفكير في الأمر".

وواصل "أنا منفتح لكل شيء وسأقيم خياراتي في الشهور المقبلة. مدير، مدرب أو كاتب؟ علي إدراك ما أستطيع إجادته وما يثير اهتمامي. علي إيجاد شيء يجعلني متحمسا بشدة".

بسبب إصابات شارك بارزالي في 6 مباريات فقط بالموسم الحالي آخرها أمام سبال يوم السبت حين خسر يوفنتوس بنتيجة 2-1 في الدوري.

ويحتاج يوفنتوس لتعثر نابولي يوم الأحد أو فقط التعادل في الجولة المقبلة أمام فيورنتينا ليتوج بلقب الدوري الثامن على التوالي.

وتوج بارزالي بالدوري 7 مرات مع يوفنتوس ونال أيضا كأس إيطاليا 4 مرات وفاز بالسوبر الإيطالي 4 مرات.

وخسر بارزالي نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 و2017.

ويتمنى بارزالي ختام مسيرته بالتتويج باللقب القاري. يوفنتوس تعادل مع مضيفه أياكس بهدف لمثله يوم الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا ويستضيف الإياب يوم الثلاثاء.

وإذا عبر يوفنتوس للدور نصف النهائي يواجه مانشستر سيتي أو توتنام.