رغم الإصابة.. كلوب قد يدفع بـ ماني وفينالدوم أمام تشيلسي

الأحد، 14 أبريل 2019 - 11:30

كتب : FilGoal

فان دايك - ماني - ليفربول - فولام

من المتوقع أن يدفع يورجن كلوب بالثنائي ساديو ماني وجيني فينالدوم في مواجهة تشيلسي مساء الأحد في الدوري الإنجليزي رغم الإصابة.

ويعاني الهولندي فينالدوم من إصابة في الظهر، بينما تعرض السنغالي ماني لإصابة في أصبعه، ولم يتدرب يوم الجمعة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يجب أن يكون ماني على ما يرام. فينالدوم يعاني من مشكلة في الظهر، ولكنه تدرب مؤخرا".

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ويواصل أليكس أوكسلاد-تشامبرلين التأهيل من الإصابة في أوتار الركبة والتي تعرض لها أبريل الماضي، بينما لا يزال خارج حسابات المدرب.

ويواصل الجهاز الفني التعامل بصبر مع جو جوميز الذي عانى من كسر في القدم، وكان على مقاعد البدلاء أمام بورتو.

وأضاف كلوب: "كانت إصابات خطيرة. نريد أن تكون لهم أدوار في المستقبل، وليس في مباراة واحدة. لهذا السبب نتعامل بجدية بقدر الإمكان".

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