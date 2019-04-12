مدرب أياكس يعلنها: دي ليخت يرحل نهاية الموسم.. ناديان قد ينتقل لأحدهما

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس الهولندي رحيل مدافعه ماتياس دي ليخت عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

دي ليخت صاحب الـ19 عاما جذب أنظار أندية عديدة بعد أدائه الرائع رفقة أياكس، وأبرز هذه الأندية برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

وتي هاج قال في تصريحات لصحيفة "سود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "فرص بقاء دي ليخت معنا صفر. هناك العديد من الأندية التي تملك رغبة ضخمة في ضمه".

وأضاف "سوف يرحل في الصيف، ولكن لا أعرف إن كان سينتقل إلى برشلونة أو بايرن ميونيخ".

وأشاد بقائد فريقه الشاب "إنه حقيقة يلعب كرجل الآن، الفريق الآن يلعب بالكثير من الابتكار وهذا أيضا لأنه قائد ويمتلك الشجاعة".

وأوضح "العديد من اللاعبين الهولنديين يحبون أن يمتلكون الكرة ولكنه يحب أيضا أن يدافع، وهذا جديد هنا".

موهبة دي ليخت الواضحة للعيان كانت نتاج تطوير واضح من قبل مسؤولي الشباب داخل النادي الهولندي، وهو ما استعرضته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

الصحيفة تحدثت عن أن دي ليخت كان يعاني في طريقة ركضه قبل أن يخضع لجلسات تدريب منفردة مع برام سوم، المتخصص السابق في سباق 800 متر ركض.

التدريبات المخصصة لدي ليخت لتحسين القوة البدنية ساعدت على تطويره وتعزيز ثباته وقوته، وفي سن الـ17 كان يحصل على فرصة المشاركة الأولى رفقة المنتخب الهولندي ويلعب دورا هاما في وصول فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي.

تطوره السريع كان شهادة على الذكاء الكبير الذي يتمتع به، مما جعله يكمل أعلى مستوى من التعليم الثانوي في هولندا.

يُعرف ماتياس أيضا بامتلاكه ما يٌطلق عليه "مستويات كرويفية من التركيز أحادي التفكير على أرض الملعب".. يدخل إلى أرض الملعب وفي رأسه فكرة أو فكرتين فقط وينفذهما بدون أخطاء.

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