كروس ردا على تقارير رغبته في الرحيل عن ريال مدريد: كاذبة تماما

الجمعة، 12 أبريل 2019 - 14:44

كتب : FilGoal

توني كروس - بوجبا - فرنسا - ألمانيا

رد توني كروس لاعب وسط ريال مدريد على التقارير التي أشارت إلى رغبته في الرحيل عن صفوف ريال مدريد الصيف المقبل.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أن الدولي الألماني لا يرغب في الاستمرار بالعاصمة الإسبانية ويريد خوض تحد جديد بعدما اكتفى بفترته مع الملكي.

ولكن لاعب بايرن ميونيخ السابق رد على هذا التقرير عبر حسابه على تويتر قائلا: "معلومات كاذبة تماما".

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أداء كروس بدا متراجعا للغاية خلال الموسم الجاري رفقة الملكي، واعتبره البعض أسوأ مواسمه منذ قدومه قبل 5 سنوات.

آس أشارت على سبيل المثال إلى معدل تمريراته السيء أمام أياكس في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والذي بلغ 11 تمريرة خاطئة إضافة لفقدانه الكرة 24 مرة. وعلى صعيد الأرقام فقد تكون تلك أسوأ أرقام اللاعب الذي عٌرف بدقة تمريراته.

ويمتد عقد كروس مع ريال مدريد إلى 2022.

وشارك كروس في 38 مباراة بالموسم الحالي مع ريال مدريد وسجل هدفا وحيدا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وتوج كروس مع النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني مرة وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات.

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