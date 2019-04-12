كلوب عن العنصرية ضد صلاح: يجب أن يتم منع هؤلاء الأشخاص من دخول الملاعب مدى الحياة

انتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بلهجة حادة جمهور تشيلسي بعدما وجه هتافات عنصرية ضد نجم الحُمر الحالي ولاعب الزٌرق السابق محمد صلاح.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقبل انطلاق لقاء تشيلسي وسلافيا براج يوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي هتف بعض من جماهير الزٌرق قائلين: "صلاح مُفجر".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "هذا الأمر ليس متعلقا بتشيلسي أو ليفربول فقط ما حدث هو مثال لشيء ليس من المفترض أن يحدث منذ البداية، هذه إشارة أن هناك شيئا خاطئا يحدث في العالم".

وواصل "إن قمت بشيء مثل ذلك التصرف فلا ينبغي أن تدخل إلى أي ملعب مرة أخرى في حياتك".

وشدد المدرب الألماني "كل أنواع العنصرية خاطئة وهي أسوأ شيء في العالم وهؤلاء الأشخاص لا يجب أن يكونوا ضمن عالم كرة القدم مرة أخرى".

وأكمل "كرة القدم هي مثال كيف يمكن فيه أن يعمل كل المختلفين بشكل جيد معا فلا أحد يهتم من أين أنت أو من والدك أو أي شيء آخر".

وتابع "أكرر يجب أن نمنع هؤلاء الأشخاص من أن يكونوا جزءا من عالم كرة القدم مرة أخرى".

وأضاف كلوب "يجب أن نظهر صوتنا القوي أمام تلك التصرفات التي لا يجب أن تحدث مجددا".

وعن رد فعل صلاح عن الهتافات العنصرية ضده قال كلوب: "لا يوجد شيئا لأقوله في العلن، نحن لا نعطي هؤلاء الأشخاص أكثر مما يستحقون، وأنا قلت ما أريده وما أريده هو مطلوب رد فعل قوي".

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