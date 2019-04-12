كلوب مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

توج يورجن كلوب مدرب ليفربول بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر مارس الماضي.

كلوب جمع 10 نقاط من 4 مباريات إذ انتصر في 3 وتعادل في مباراة وحيدة أمام إيفرتون.

وتفوق المدرب الألماني على نظيره الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ورالف هازنهاتل مدرب ساوثامبتون وبيرندان رودرجز مدرب ليستر سيتي وماركو سيلفا مدرب إيفرتون في قائمة الترشيحات.

ليفربول استهل شهر مارس بالتعادل سلبيا مع إيفرتون قبل الانتصار على بيرنلي 4-2 ثم فولام 2-1 وأخيرا توتنام بنفس النتيجة في الدقائق الأخيرة.

ويحتل الحمر صدارة المسابقة برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة.

اختر تشكيل ليفربول المثالي:

اقرأ أيضا:

القيعي: ريمونتادا بيراميدز تفرض علينا الانتباه

ليفربول وتشيلسي يصدران بيانين للتعليق على عنصرية جماهير الزُرق ضد صلاح

رغم الخسارة.. محمود علاء يكتب رقما تاريخيا بهدفه في المصري

خبر في الجول – جلسة بين إدارة الزمالك وجروس.. واتجاه لتأجيلها لبعد لقاء أغادير

في الجول يكشف تفاصيل حديث محمود علاء وإيهاب جلال عقب لقاء الزمالك والمصري

مورينيو يحدد لاعبا وحيدا من يونايتد تسبب في ظهور برشلونة بشكل سيء "كان كالكلب المجنون"