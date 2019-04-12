كلوب مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 12 أبريل 2019 - 14:21

كتب : FilGoal

يورجن كلوب يحتفل بالتأهل أمام بايرن ميونيخ

توج يورجن كلوب مدرب ليفربول بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر مارس الماضي.

كلوب جمع 10 نقاط من 4 مباريات إذ انتصر في 3 وتعادل في مباراة وحيدة أمام إيفرتون.

وتفوق المدرب الألماني على نظيره الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ورالف هازنهاتل مدرب ساوثامبتون وبيرندان رودرجز مدرب ليستر سيتي وماركو سيلفا مدرب إيفرتون في قائمة الترشيحات.

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ليفربول استهل شهر مارس بالتعادل سلبيا مع إيفرتون قبل الانتصار على بيرنلي 4-2 ثم فولام 2-1 وأخيرا توتنام بنفس النتيجة في الدقائق الأخيرة.

ويحتل الحمر صدارة المسابقة برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة.

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