مؤتمر سولشاير: ربما تجديد عقد هيريرا هو سبب إصابته.. ونواجه وست هام دون ظهيرين

يغيب أندير هيريرا عن مانشستر يونايتد منذ فترة للإصابة والآن كشف المدير الفني للفريق أولي جونار سولشاير عن استمرار غياب اللاعب الإسباني عندما يواجه وست هام.

وتحدث سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة للحديث عن لقاء وست هام غدا السبت في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد قائلا: "هو ليس متاحا لنا غدا هو يعمل بقوة للشفاء من الإصابة التي طالته في لقاء ليفربول".

وأضاف "ولكنه عاد وأصيب مرة أخرى في المران وجاء ذلك في وقت تجديد تعاقده ولا أستطيع التعليق على ذلك فعليكم أن تسألوه لمعرفة ماذا حدث في الأسابيع الأخيرة".

واستدرك سولشاير "لكنني أتركه يركز على استعادة لياقته البدنية فهو يحب اللعب ويصبح حزينا حينما لا يستطيع مساعدة الفريق ودائما يقدم كل ما لديه سواء بقى في تعاقده خمسة أسابيع أو خمس سنوات".

وأضاف "ربما المستقبل يقلق هيريرا بعض الشيء لربما هذا جزء من إصابته، من يعلم؟ هو لا يعلم؟ نتمنى أن يصبح لائقا لمباراة تشيلسي أو مانشستر سيتي ولكنني لست واثقا فإصاباته عضلية".

وكشف سولشاير في الوقت ذاته عن خوض فريقه للقاء وست هام دون وجود للظهيرين آشلي يونج ولوك شو للإيقاف.

وعلق "لدينا خيارات أخرى مثل ماتيو دارميان وماركوس روخو ولدينا بدائل أخرى كذلك".

أما عن أليكسيس سانشيز فقال: "هو ليس لائقا للغد وربما يكون جاهزا لمواجهة برشلونة المقبلة يوم الثلاثاء".

وبسؤاله عن انخفاض مستوى ونتائج يونايتد مؤخرا قال سولشاير: "أنت لن تصبح سعيدا إن لم تفز بالمباريات ولكن خضنا مباريات أمام فرق جيدة وقدمنا بعض المستويات الجيدة لكن لم يكن لدينا الإيمان بأنفسنا أمام المرمى".

وأضاف "ككان يجب علينا أن نفوز على ولفرهامبتون وأرسنال في الدوري ونستغل الفرص أمامهم ولكننا لم نقم بذلك وكمهاجم أنت تفقد الإيمان بنفسك إن لم تسجل أهدافا لذا علينا التدرب واستعادة الثقة وتحويل ذلك إلى حدة في المباريات".

وأخيرا عن صراع فريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قال: "نريد أكبر عدد ممكن من النقاط وأعتقد أن 15 نقطة ستجعلنا نحتل المركز الثالث وأتمنى الفوز على تشيلسي ولكننا نركز الآن على وست هام".

وأتم "نريد المركز الثالث وإن لم يكن كذلك فالرابع إن لم نحصل على الـ15 نقطة التي نريدها".

ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن توتنام الرابع وثلاث نقاط عن تشيلسي الثالث وللشياطين الحُمر لقاء أقل.

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