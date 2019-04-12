سمولينج: ميسي يعرف أن إصابته كانت حادثة.. وعلينا التسبب بمشاكل لبرشلونة

قال كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد إن إصابة ليونيل ميسي لاعب برشلونة كانت مجرد حادثة غير مقصودة.

وانسالت الدماء من أنف ميسي خلال فوز برشلونة على يونايتد الأربعاء الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد ولكنه أكمل اللقاء.

وقال سمولينج لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن تلك الحادثة: "ميسي يعرف إنها كانت حادثة غير متعمدة".

وواصل "لم ألاحظ في ذلك الوقت إنني اصطدمت به بقوة".

وتابع اللاعب الإنجليزي "لويس سواريز جاء لي عقب المباراة وقال لي حظ جيد بعد صراع قوي بيننا في اللقاء، إنه لشيء جيد أن تتصارع في الملعب وبعد ذلك يصبح هناك احترام بين الجميع عقب لأنه فقط كل شخص يحاول أن يقدم أفضل ما لديه".

وعن إمكانية يونايتد في قلب الطاولة على برشلونة في لقاء الإياب في ملعب كامب نو الثلاثاء المقبل قال: "نعرف إننا نستطيع تحقيق ذلك".

وأكمل سمولينج "إن بدأنا المباراة مثلما خضنا الشوط الثاني في ملعبنا وتحلينا بالحدة أمام المرمى وسببنا لهم المشاكل سوف نفوز".

وشدد "لم نستطع الهجوم بقوة في الشوط الثاني لأننا كنا نعرف إنه مازال هناك مباراة أخرى أمامنا".

وأتم "علينا أن نخوض المباراة المقبلة دون أي ندم على أي شيء حدث وأن نقدم أفضل ما لدينا لنصنع فرصنا في الفوز".

اقرأ أيضا:

القيعي: ريمونتادا بيراميدز تفرض علينا الانتباه

ليفربول وتشيلسي يصدران بيانين للتعليق على عنصرية جماهير الزُرق ضد صلاح

رغم الخسارة.. محمود علاء يكتب رقما تاريخيا بهدفه في المصري

خبر في الجول – جلسة بين إدارة الزمالك وجروس.. واتجاه لتأجيلها لبعد لقاء أغادير

في الجول يكشف تفاصيل حديث محمود علاء وإيهاب جلال عقب لقاء الزمالك والمصري

مورينيو يحدد لاعبا وحيدا من يونايتد تسبب في ظهور برشلونة بشكل سيء "كان كالكلب المجنون"