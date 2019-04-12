راحة لهشام محمد وتأهيل لمحارب والشيخ في مران مستبعدي الأهلي عن لقاء صن داونز

الجمعة، 12 أبريل 2019 - 12:30

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

هشام محمد قائد الأهلي أمام الداخلية

أدى هشام محمد وإسلام محارب وأحمد الشيخ تدريبات تأهيلية في المران الذي أقيم اليوم في ملعب مختار التتش بمقر الأهلي بالجزيرة في ظل غيابهم عن لقاء ماميلودي صن داونز.

ويستضيف الأهلي منافسه صن دوانز غدا السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة ذهابا بخماسية دون رد.

وحصل هشام محمد لاهب خط الوسط على راحة من مران اليوم وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع له في ظل إصابته التي يعاني منها.

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بينما استمر إسلام محارب وأحمد الشيخ في أداء برنامجهما التأهيلي من أجل العودة للمشاركة في المران الجماعي.

وسيخضع اللاعبان لفحص طبي عقب لقاء صن داونز لتحديد موعد عودتهما للمران الجماعي.

وخاض كل اللاعبين المستبعدين عن قائمة لقاء صن داونز تدريبات تأهيلية صباح اليوم الجمعة بمقر الأهلي.

اختر تشكيل الأهلي أمام صن داونز:

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