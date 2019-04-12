جيرو يعلق على هتافات جماهير تشيلسي العنصرية ضد صلاح

علق أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي ومنتخب فرنسا على الهتافات العنصرية التي رددتها بعض من جماهير ناديه تجاه نجم ليفربول محمد صلاح.

وقبل انطلاق لقاء تشيلسي وسلافيا براج يوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي هتف بعض من جماهير الزٌرق قائلين: "صلاح مُفجر".

وعقب فوز تشيلسي في اللقاء بهدف دون رد تحدث جيرو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "لا أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يجب أن ينتمون لتشيلسي".

وواصل "النادي وكل شخص فيه يدين هذا النوع من التصرف".

وأتم اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 "نحن بنسبة 100% مع محمد صلاح، وفي تلك الأيام هذه النوعية من التصرفات لا يجب أن تحدث".

ويلتقي ليفربول مع تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل في ملعب أنفيلد في الجولة 34 من المسابقة.

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