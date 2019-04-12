قبل القرعة.. أصعب وأسهل مجموعة لمصر في كأس إفريقيا 2019

تفصلنا ساعات قليلة عن إجراء مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر وهي النسخة رقم 32 من البطولة الأعرق في القارة السمراء.

وستكون هذه هي المرة الخامسة التي ستقام فيها البطولة في مصر بعد أربع مرات سابقة أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

فما هي أصعب الاحتمالات لمجموعة منتخب مصر في القرعة وأسهل مجموعة؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل يوم عن التصنيف الذي ستقام به القرعة وهو طبقا لتصنيف الفيفا للمنتخبات.

وأصبح التصنيف كالتالي:

المستوى الأول: مصر - الكاميرون - نيجيريا - السنغال - تونس - المغرب

المستوى الثاني: الكونغو الديمقراطية - غانا - مالي - كوت ديفوار - غينيا - الجزائر

المستوى الثالث: جنوب إفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر - كينيا

المستوى الرابع: زيمبابوي - ناميبيا - غينيا بيساو - أنجولا - تنزانيا - بوروندي

وإن طبقنا تصنيف الاتحاد الدولي على أصعب مجموعة لمصر فستصبح كالتالي:

مصر- الكونغو الديمقراطية (صاحب أفضل تصنيف في المستوى الثاني)- جنوب إفريقيا- زيمبابوي

أما أسهل مجموعة حال اتباع الأمر ذاته فستصبح كالتالي:

مصر- الجزائر- كينيا- بوروندي

لكن بعيدا عن اللجوء لتصنيف الفيفا مثلما اعتد به الكاف قبل القرعة فهذه احتمالات أخرى لأصعب مجموعة للفراعنة:

مصر

وأي من: غانا- مالي- كوت ديفوار- الجزائر (بالطبع تاريخ أي منهم ومواجهته ستكون قوية للغاية)

جنوب إفريقيا (جمعت 12 نقطة في التصفيات خلف منتخب نيجيريا صاحب الـ13 نقطة)

وأي من: زيمبابوي أو أنجولا (الأول تصدر مجموعته في التصفيات بـ11 نقطة، والثاني كذلك ولكن بـ12 نقطة)

أما أسهل مجموعة فستضم:

مصر

الكونغو الديمقراطية (الأول تأهل للبطولة بشق الأنفس في الجولة الأخيرة ولم ينتصر سوى مرتين فقط في التصفيات)

كينيا (تأهل بفضل انسحاب سيراليون وانتصارها مرة على إثيوبيا وتعادلت معها، وفوز مفاجئ على غانا)

ناميبيا (تأهل المنتخب رغم خسارته في الجولة الأخيرة وتساويه في النقاط مع موزمبيق لكن بفضل تعادل الأخير مع غينيا بيساو في الجولة الأخيرة وفاز في المواجهات المباشرة)

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