إيهاب جلال: لن نهبط.. هذا ما أتيت لأجله ووجود فرجاني لم يكن ليغير طريقتنا

الخميس، 11 أبريل 2019 - 23:51

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مدرب المصري

ما الذي ضمنه المصري بالوصول للنقطة الـ45؟ لن نهبط. هكذا صرح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري.

فاز المصري على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "كنا نحفظ طريقة الزمالك جيدا. وقتما تشتد ظروف المباريات عليهم، تجدهم يلجأون للكرات الطويلة وزيادة الأطراف، لذلك أغلقنا تلك المنافذ".

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وأضاف "هدفهم جاء من ركلة جزاء بعد تصويبة لمست يد مدافعنا حسب الحكم، ولم يكونوا ليسجلوا إلا بتلك الطريقة، لكن بالتأكيد يبقى الزمالك كبيرا وهو متصدر الدوري".

جلال أتبع "أشكر لاعبي فريقي. قدموا اليوم مباراة كبيرة، وبعضهم لعبوا اليوم لأول مرة والبعض الآخر تعرض للضغط لأول مرة منذ فترة طويلة، لكنهم كانوا رجالا مثلما كانوا في الفترة السابقة".

مدرب المصري واصل "وجود فرجاني ساسي لم يكن سيؤثر في طريقة لعبنا، لكنه بالتأكيد كان سيؤثر في طريقتهم وسيقدم لهم الإضافة".

جلال استرسل "بالتأكيد كنت قلقا بعد هدف الزمالك، بل أنني كنت قلقا طيلة الموسم، لكن كنت متأكدا أننا إذا استقبلنا هدفا آخر كان سيكون بنفس طريقة الهدف الأول من كرة عالية ودربكة".

وبسؤاله عما ضمنه الفريق بعد هذا الفوز، قال جلال "لن نهبط. هذا ما أتيت لأجله في البداية، ولن نضمن أي شيء حتى نهاية المباريات في الدوري".

وأتم "أقول ألف مبروك لجماهير المصري. وأكرر أن من يشجع النادي المصري، يشجع فريق ولا يشجع إيهاب جلال أو غيره. ونحن نملك فريق جيد وقوام فريق نستطيع البناء عليه".

ورفع المصري رصيده إلى النقطة الـ45 في المركز الرابع في ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ57 في المركز الثاني.

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