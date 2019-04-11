أحمد حسن: الاتحاد كان قويا ولكن دوافع الفوز لدينا كانت أكبر.. ولقاء الأهلي بـ3 نقاط فقط

أشاد أحمد حسن المشرف العام على الكرة في بيراميدز بلاعبي فريقه عقب الفوز الصعب الذي تحقق على حساب الاتحاد السكندري اليوم الخميس.

وحول بيراميدز تأخره مرتين أمام الاتحاد إلى الفوز بثلاثة أهداف لاثنين اليوم الخميس في ملعب المكس لحساب الجولة 29 من الدوري.

وقال أحمد حسن لقناة "أون سبورت" تعليقا على اللقاء: "أثبتنا إننا فريق كبير وأضاف الكثير للكرة المصرية".

وتابع "هدفنا كان واضحا هو الحصول على الثلاث نقاط وواجهنا فريقا قويا للغاية لكن دوافع الفوز لدينا كانت أكبر بكثير".

وأضاف أحمد حسن "رامون دياز بدأ يضع يده على نقاط قوتنا وعلى مفاتيح اللعب الهامة لنا ولديه فريق جيد يضم لاعبين مميزين".

وعن مواجهة الأهلي المقبلة قال: "هي مباراة أمام فريق كبير ونسعى لأن يكون موقفنا في الدوري قوي وهي في النهاية ليست مباراة ببطولة بل بثلاث نقاط فقط ونريد تقديم لقاء مميز وممتع مثلما حدث أمام الزمالك".

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