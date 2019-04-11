بالفيديو - أرسنال يهزم نابولي وحسم التأهل يتأجل لموقعة سان باولو.. وفالنسيا يضرب فياريال بثلاثية

نجح أرسنال في تحقيق الفوز على نابولي بثنائية دون رد في ذهاب دور الـ8 لبطولة الدوري الأوروبي، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة في إيطاليا.

وفاز أرسنال الإنجليزي على نابولي الإيطالي بثنائية دون رد سجلها آرون رامسي في الدقيقة 15 وخاليدو كوليبالي مدافع نابولي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ملعب سان باولو معقل نابولي يوم الخميس المقبل.

تقدم أرسنال في الدقيقة 15 بهدف رائع سجله نجم منتخب ويلز آرون رامسي بعد تبادل للكرة بين لاعبي الجانرز لتصل الكرة إلى لاعب الوسط داخل منطقة الجزاء ويضعها في الشباك الإيطالية.

ثم انطلق الأوروجواياني لوكاس توريرا في الدقيقة 25 ليرواغ أحد لاعبي نابولي أمام منطقة الجزاء ويسدد بقوة كرة تصطدم في قدم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي ويتغير مسارها إلى الشباك.

وشارك الدولي المصري محمد النني مع أرسنال في المباراة بعدما دخل الملعب في الدقيقة 77 بدلا من توريرا.

في المباراة الأخرى التي سيلعب الفائز منها مع المتأهل من أرسنال ونابولي حقق فالنسيا الإسباني فوزا هاما خارج ملعبه على مواطنه فياريال بنتيجة 3-1.

فالنسيا بدأ المباراة بقوة هجومية وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 6 أهدرها داني باريخو وتابعها جونسالو جويديس في المرمى.

قبل أن يحصل فياريال على ركلة جزاء يسجل منها سانتي كازورلا هدف التعادل في الدقيقة 36.

وسيطر التعادل على الوقت المتبقي من المباراة لتأتي الدقيقة 90 بخبر سار لجماهير فالنسيا عندما سجل دانيل فاس الهدف الثاني.

وفي الدقيقة ذاتها نجح جويديس في إضافة الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب فالنسيا يوم الخميس المقبل.

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