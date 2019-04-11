بالفيديو – تشيلسي يضع قدما في نصف النهائي بفوز خارج الأرض.. وفيليكس يتوهج في انتصار بنفيكا على فرانكفورت

وضع نادي تشيلسي قدما في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوز خارج الأرض على سلافيا براج، فيما توهج جواو فيليكس في فوز بنفيكا على إينتراخت فرانكفورت.

فاز تشيلسي على سلافيا براج بهدف مقابل لا شيء، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. سجل ماركوس ألونسو هدف المباراة الوحيد.

الهدف جاء في الدقيقة الـ86. عرضية من ويليان، قابلها ألونسو برأسية سكنت شباك الحارس التشيكي.

النتيجة تجعل تشيلسي في حاجة للتعادل السلبي فقط في لقاء الإياب على "ستامفورد بريدج" من أجل التأهل لنصف النهائي.

بنفيكا وفرانكفورت

في البرتغال كانت الإثارة أكبر، وذلك في ظل تألق جواو فيليكس النجم الشاب الذي سجل "هاتريك" في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

فاز بنفيكا على إينتراخت فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب "دا لوش" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

تقدم جواو فيليكس في الدقيقة الـ21 من ركلة جزاء صنعها هو، وسجلها بنفسه محرزا الهدف الأول. وتعرض إيفان نديكا مدافع فرانكفورت للطرد على إثر تلك اللعبة.

وأدرك فرانكفورت التعادل سريعا في الدقيقة الـ40 وعن طريق المتألق لوكا يوفيتش المعار من بنفيكا.

ولم يهنأ فرانكفورت بالتعادل طويلا، فعاد جواو فيليكس وأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ42 من تصويبة صاروخية سكنت شباك الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدفين مقابل هدف.

في شوط المباراة الثاني، أضاف روبن دياش هدفا ثالثا في الدقيقة الـ50. ركنية حولها جواو فيليكس برأسية، وتابعها دياش برأسية في المرمى مسجلا الثالث.

وعاد جواو فيليكس ليكمل الهاتريك ويضيف الهدف الرابع في الدقيقة الـ54 بعد عرضية أرضية من أليكس جريمايدو، تابعها بلمسة في المرمى.

وأحرز فرانكفورت هدفا ثانيا في الدقيقة الـ72 عن طريق جونسالو باسيينشيا برأسية حول بها ركنية جوناثان دي جوزمان، لينتهي اللقاء بفوز بنفيكا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الفوز يجعل بنفيكا في حاجة لتفادي الخسارة بهدفين من أجل التأهل لنصف النهائي.

وتقام مباريات الإياب لربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، إذ يستضيف إينتراخت فرانكفورت، بنفيكا في ألمانيا، فيما يحل سلافيا براج ضيفا على تشيلسي في إنجلترا.

ويلتقي الفائز من مباراة تشيلسي وسلافيا براج، مع المتأهل من مباراة بنفيكا مع إينتراخت فرانكفورت في نصف النهائي.

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