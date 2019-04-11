دياز: شيء وحيد أدهشني أمام الاتحاد.. ونريد نتيجة إيجابية أمام الأهلي للاستمرار في المنافسة

قال رامون دياز المدير الفني لبيراميدز إن رد فعل لاعبي فريقه خلال الفوز على الاتحاد السكندري أدهشه بسبب قوة لياقتهم البدنية ورغبتهم الكبيرة في الفوز.

وحول بيراميدز تأخره مرتين أمام الاتحاد إلى الفوز بثلاثة أهداف لاثنين اليوم الخميس في ملعب المكس لحساب الجولة 29 من الدوري.

وتحدث رامون دياز لقناة "أون سبورت" عقب المباراة قائلا: "مباراة صعبة للغاية فهذه أول مرة نتعرض فيها لموقف خوض اللقاء منقوصين وذلك بعد طرد عمر خربين".

وأكمل "غيرت طريقة اللعب ولعبت بثلاثة مدافعين في الخلف وأشركت مهاجم لكن أدهشتني قوة اللاعبين في الملعب وعدم استسلامهم وتمسكهم بالرغبة في الفوز".

وتابع "نعم لم نلعب الشوط الأول بشكل جيد وافتقدنا التحكم في المباراة ولكننا كل يوم نكتسب ثقة في أنفسنا أكبر والشوط الثاني كل اللاعبين رد فعلهم كان رائعا".

وأكمل دياز "الفوز خطوة هامة للاستمرار في ملاحقة أصحاب المركز الأول والثاني ولن نستسلم حتى نهاية الموسم".

وعن مواجهة الأهلي المقبلة قال دياز: "هذه مباراة فاصلة لنا من أجل الإبقاء على حظوظنا في المنافسة حتى الرمق الأخير وسأعمل على إعداد اللاعبين ذهنيا وبدنيا بشكل جيد لتحقيق نتيجة إيجابية".

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