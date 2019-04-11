أحمد علي يؤمن صدارة الهدافين وينصر المقاولون على الحدود ليواصل الصراع على المربع

الخميس، 11 أبريل 2019 - 22:26

كتب : FilGoal

أحمد علي يسجل ويحتفل بهدف المقاولون في الزمالك

سجل أحمد علي هدفا، كان كفيلا بفوز المقاولون العرب على حرس الحدود، واستمرار الذئاب في المنافسة على المربع الذهبي.

فاز المقاولون العرب على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وسجل أحمد علي هدف المقاولون العرب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ56. بينية وصلته داخل منطقة الجزاء، ليسددها بطريقة رائعة على الطائر بيسراه مسجلا الهدف الوحيد.

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فوز المقاولون العرب رفع رصيده للنقطة الـ40 مرتقيا للمركز الخامس من 29 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع، لكن من 27 مباراة.

وعلى الجهة الأخرى، تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الـ29 في المركز الـ13.

وانفرد أحمد علي بصدارة هدافي الدوري، رافعا رصيده للهدف الـ15، وبفارق هدفين عن محمود علاء وخالد قمر صاحبا الـ13 هدفا.

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