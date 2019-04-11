الصدارة تشتعل.. هاتريك تراوري يحبط ثورة الاتحاد ويقود بيراميدز للفوز بعشرة لاعبين

قاد المحترف البوركينابي إريك تراوري فريقه بيراميدز لتحقيق فوزا هاما ومثيرا على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 للدوري المصري.

وسجل ترواري 3 أهداف هاتريك، ليقود بيراميدز للفوز والوصول للنقطة رقم 57 بالتساوي مع الزمالك ولكن بخوض مباراتين أكثر ويظل فارق الأهداف للفريق الأبيض. ويتصدر الأهلي بفارق نقطة واحدة.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 32 في المركز الـ11.

تراوري المنضم لصفوف بيراميدز في يناير الماضي سجل ثلاثية فريقه في الدقائق 63 و81 و83، بينما سجل للاتحاد كل من رزاق سيسيه في الدقيقة 35 وخالد قمر في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة تعرض عمر خربين مهاجم بيراميدز للطرد بعد حصوله على إنذارين، ليغيب بشكل رسمي عن مباراة الأهلي المقبلة.

وصف المباراة

تقدم الاتحاد أولا في الدقيقة 35 برأسية رزاق بعد متابعة لعرضية خالد الغندور لتسكن الكرة شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

ومع بداية الشوط الثاني اندفع بيراميدز للهجوم بقوة من أجل إحراز هدف التعادل.

وعلى عكس سير اللعب حصل عمر خربين مهاجم بيراميدز على الإنذار الثاني في الدقيقة 53 بعد تدخل قوي على نور السيد لاعب الاتحاد ليخرج الدولي السوري من المباراة مطرودا.

وأسفر هجوم بيراميدز عن هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 60 والذي سجله إريك تراوري بمتابعة لعرضية عمر جابر من الناحية اليسرى.

ليرد الاتحاد السكندري سريعا في الدقيقة 63 بهدف للمهاجم خالد قمر بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من خالد الغندور.

ولكن بيراميدز ورغم الطرد استمر في الهجوم بقوة لينجح تراوري في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 بعد تمريرة حاسمة من البديل ناصر منسي.

وواصل ترواري تألقه وأكمل الهاتريك وسجل هدف بيراميدز الثالث في الدقيقة 83 بعد توغل داخل منطقة الجزاء وتسديدة على يمين الحارس الهاني سليمان.

لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بنتيجة 3-2.

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