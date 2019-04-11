طرد عمر خربين أمام الاتحاد وغيابه عن مواجهة الأهلي

الخميس، 11 أبريل 2019 - 21:28

كتب : FilGoal

عمر خربين

خرج عمر خربين مهاجم بيراميدز من مباراة الاتحاد السكندري بعدما حصل على الكارت الأصفر الثاني والطرد.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد بيراميدز في الجولة الـ29 للدوري المصري بملعب المكس في الإسكندرية.

وفي الدقيقة 53 حصل المهاجم السوري على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي مع نور السيد لاعب وسط الاتحاد.

ليخرج له الحكم البطاقة الحمراء بعدما حصل على الإنذار الأول في الشوط الأول.

وبذلك يتأكد غياب عمر خربين عن مباراة الأهلي الخميس المقبل في الجولة الـ30 للدوري.

وانضم عمر خربين لصفوف بيراميدز في يناير الماضي قادما من الهلال السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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بيراميدز عمر خربين

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