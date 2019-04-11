طرد حمدي النقاز عقب نهاية مباراة المصري والزمالك.. ويغيب أمام الإسماعيلي

تعرض حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك للطرد عقب مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي.

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وخسر الزمالك أمام المصري بهدفين لهدف في الجولة الـ28 للدوري.

وعقب المباراة حصل الظهير التونسي على البطاقة الصفراء الثانية بعدما ذهب للاحتجاج على قرارات الحكم محمد عادل.

وبذلك يغيب النقاز عن مباراة الزمالك المقبلة في الدوري أمام الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل.

وينضم النقاز لزميله محمود حمدي "الونش" الذي سيغيب عن مواجهة الإسماعيلي للإيقاف بعدما حصل على الإنذار الثالث.

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