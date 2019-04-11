الهدف الـ13.. محمود علاء يسجل في المصري من ركلة جزاء

وصل محمود علاء مدافع الزمالك للهدف رقم 13 له في الدوري المصري هذا الموسم ليكون ثاني هدافين البطولة حتى الآن.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وسجل محمود علاء هدفا في شباك المصري البورسعيدي خلال مباراته ضد الزمالك ضمن الجولة الـ28 للدوري المصري.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من مباراة المصري بعدما لمست الكرة يد أحمد شوشة من عرضية كهربا.

ليتقدم محمود علاء ويسدد الركلة بنجاح مسجلا هدفا للزمالك.

وبذلك يصبح محمود علاء ثاني هدافي الدوري المصري هذا الموسم خلف أحمد علي كامل مهاجم المقاولون الذي يمتلك 14 هدفا.

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