مؤتمر فالفيردي – عن إصابة ميسي.. وفوز تاريخي في أولد ترافورد

أبدى إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، سعادته البالغة بتحقيق فريقه الانتصار الأول على الإطلاق في ملعب أولد ترافورد.

برشلونة تجاوز مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحقق أسبقية في الوصول للمربع الذهبي للمرة الأولى منذ 2015. (طالع التفاصيل)

وقال فالفيردي بعد المباراة في المؤتمر الصحفي: "بالنظر للأجواء في هذا الملعب بمباريات دوري أبطال أوروبا، فمن الصعب تحقيق الانتصار هنا، كانت مباراة صعبة ومعقدة أحيانا، ولك الفريق الأفضل بوضوح كان نحن".

ميسي تعرض لإصابة قوية في الأنف بالدقيقة 30، وفالفيردي لا يمتلك تفاصيل عن خطورة الوضع بعد: "علينا أن ننتظر الفحص الطبي لأنف ميسي غدا، لقد تعرض لكدمة قوية، لقد تحلى بالقوة بعد الإصابة".

وعن هوية مُسجل الهدف الذي اُحتسِب لـ لوك شاو وليس لويس سواريز: "تواصلون سؤالي عن سواريز، لكن قيمته ليست في الأهداف التي يسجلها فقط، بل في الفرص التي يخلقها أيضا. لقد قاتَل دفاعهم منذ الدقيقة الأولى، نحن سعداء بمستواه".

مضيفا: "نشعر بالامتنان لاحتساب تقنية الفيديو هدفنا".

المدرب الباسكي وضّح أهمية كل من أرتور ميلو وأرتورو فيدال: "أرتور يعطينا السيطرة، أما فيدال فيوفر لنا القدرة على الضغط".

كما خصص فالفيردي إشادة خاصة لمدافعه جيرارد بيكيه الذي واجه فريقه السابق: "بيكيه ملتزم لأقصى درجة، احتجنا إلى تركيز مضاعف من لاعبي قلب الدفاع أمام مانشستر يونايتد، لأنهم يمتلكون لاعبين مميزين في ألعاب الهواء ويتمتعون بكثير من السرعة. لقد أدى بيكيه بشكل مميز".

وألمح فالفيردي بإقدامه على مداورة في المباراة المقبلة على أرض ويسكا بالدوري الإسباني: "سنرى حالة اللاعبين غدا، أعتقد أن لدينا فسحة لبعض التغييرات في مباراة السبت المقبل".

واختتم مشيدا بأسلوب فريقه الذي سجّل بعد 48 تمريرة متتالية: "لقد فرضنا أسلوب لعبنا، سيطرنا على المباراة. كل فريق لديه أسلوبه الخاص ويحاول فرضه على الآخر، عندما ضغطوا علينا عانينا وخلقوا لنا بعض المشاكل".

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