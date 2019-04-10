أرقام في الجول - وحيد في أول 90 دقيقة مع الأهلي.. تمريرة حاسمة ونشاط في الجبهة اليسرى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 22:56

كتب : FilGoal

محمود وحيد

خاض الظهير الأيسر محمود وحيد أول مباراة كاملة له مع الأهلي أمام فريقه السابق مصر للمقاصة واستطاع صناعة هدف الفريق الأحمر الأول في المواجهة.

محمود وحيد

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على المقاصة بهدفين لهدف في الجولة الـ28 للدوري المصري.

وانضم محمود وحيد للأهلي في يناير الماضي قادما من المقاصة لكنه لم يشارك طوال الفترة الماضية في أي مباراة في بطولة الدوري، قبل أن يلعب أمام المقاصة ويقدم مستوى جيد.

ويستعرض معكم FilGoal.com أرقام محمود وحيد في أول مباراة كاملة يلعبها مع الأهلي.

ارتكب محمود وحيد 3 أخطاء بينما حصل على مخالفتين.

لعب وحيد 49 تمريرة متنوعة منهم 36 بشكل صحيح بنسبة نجاح 73.5%.

التمريرات القصيرة فقط للظهير الأيسر كانت 38 منهم 31 بنسبة نجاح 81.5%.

بينما لعب 5 تمريرات طويلة منهم 3 صحيح بنسبة نجاح 60%.

اتجاهات تمريرات محمود وحيد جاءت بواقع 14 للأمام و10 للخلف و12 تمريرة جانبية.

على مستوى الكرات العرضية أرسل محمود وحيد 6 عرضيات منهم 2 مكتملين بشكل صحيح.

وكسبت الظهير الأيسر الكرة 12 مرة، بينما خسر الكرة 6 مرات.

واستلم محمود وحيد الكرة 31 مرة بشكل صحيح منهم 14 مرة في وسط ملعب المقاصة، بينما فشل مرتين فقط في استلام الكرة.

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