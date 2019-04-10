أشاد كريستيان جروس مدرب الزمالك كثيرا بأداء محمد إبراهيم أمام حسنية أغادير، ووعده بدور أكبر أمام المصري.

وعلم FilGoal.com تفاصيل جلسة محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، مع كريستيان جروس وإدارة الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جروس أشاد بمستوى محمد إبراهيم خلال الدقائق التي شارك فيها أمام حسنية أغادير، وأكد له أن مستواه كان جيدا بالنظر إلى غيابه عن المشاركة لفترة طويلة.

من جهة أخرى، وجهت إدارة النادي رسالة إلى إبراهيم بأن التزامه طيلة الفترة الماضية في التدريبات وعدم افتعاله للأزمات رتب انطباع جيد عنه لدى مجلس الإدارة وعليه فإن المجلس يدعمه كونه أحد اللاعبين الملتزمين ".

وطالب جروس والإدارة من اللاعب أهمية الاستمرار في التزامه خلال الفترة المقبلة لحاجة الفريق لجهوده.

وأخيرا، حصل إبراهيم على وعد من جروس بأن يكون له دورا كبيرا خلال مباراة المصري غدا، وأن عليه أن يكون مستعدا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

كان محمد إبراهيم قد شارك في الدقائق العشرة الأخيرة أمام حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، وظهر بمستوى جيد خلال اللقاء.

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