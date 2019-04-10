عبد الحفيظ: سندخل مباراة صن داونز بشجاعة وهكذا سنخرج منها.. وتاريخنا يؤكد إمكانية عودتنا

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 23:03

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بأداء لاعبيه أمام مصر للمقاصة، فيما أكد قدرة فريقه على العودة أمام صن داونز.

الأهلي فاز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "مباراة مصر للمقاصة كانت مباراة هامة جدا وسط مباراتين قويتين، ولكننا خرجنا منها بالفوز وهذا هو المطلوب".

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وأضاف "من الآن سنبدأ الاستعداد لمباراة صن داونز، ولدينا معسكر مغلق في الإسكندرية بداية من الغد".

مدير الكرة في الأهلي أكمل "لقاء صن داونز هو مباراة كرة قدم في النهاية. سندخل المباراة بشجاعة وقوة، وسندخل المباراة كفريق كبير، ونخرج منه أيضا كفريق كبير".

وواصل "تاريخنا يقول أننا قادرون على العودة أمام صن داونز، وهذا ما سنلعب عليه بكل تأكيد".

وانتقل عبد الحفيظ للرد على مستوى التحكيم من المراسل، فقال "لا أريد الحديث في هذا الأمر لكن السؤال لماذا طردت؟ هل مجرد أن أقول للحكم "ده الإنذار التاني يا كابتن ويستحق الطرد) فهذا يستحق طردي؟ إذا كانت هناك تعليمات بأن نبقى على مقاعد البدلاء ولا نتحرك أخبرونا وسنلتزم بها".

كان الأهلي قد خسر أمام ماميلودي صن داونز بخمسة أهداف مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويلعب الفريقان مباراة الإياب يوم السبت المقبل، فيحتاج الفريق الأحمر للفوز بستة أهداف للتأهل.

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