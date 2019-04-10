بالفيديو – هدف عكسي يكتب التاريخ للكتالان.. برشلونة يفوز على يونايتد

كفل هدف عكسي من لوك شو انتصار برشلونة على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

واستضاف مانشستر يونايتد منافسه برشلونة في ملعب أولد ترافورد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لوك شو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

























































وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لبرشلونة على يونايتد في ملعب أولد ترافورد عبر تاريخ مواجهات الفريقين وذلك في زيارة الفريق الكتالوني الثالثة لمسرح الأحلام.

وسيحل يونايتد ضيفا على برشلونة الثلاثاء المقبل في ملعب كامب نو لملاقاته في مواجهة الإياب.

ويحتاج برشلونة للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف النهائي منذ عام 2015.

أما مانشستر يونايتد فيحتاج للفوز بهدف للتعادل واللجوء للأشواط الإضافية أو الفوز بهدفين للتأهل مباشرة لنصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2011.

هدف عكسي

بدأ الشوط الأول بتسديدة قوية من ماركوس راشفورد من ركلة حرة مباشرة لكنها مرت بجوار مرمى برشلونة بقليل.

وعقب ذلك بأربع دقائق مرر بول بوجبا بينية رائعة إلى راشفورد لكن تير شتيجن خرج من مرماه وشتت الكرة سريعا.

وفي الدقيقة 13 مرر كوتينيو كرة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية إلى سواريز الذي حولها برأسية مباشرة لترتطم بلوك شو وتسكن الشباك.

ورفع الحكم المساعد راية التسلل ولكن عقب اللجوء لتقنية الفيديو فتم احتساب الهدف.

وتوقف اللعب لدقائق عقب إصابة ميسي بعد تدخل قوي من سمولينج.

وكاد برشلونة يسجل هدفا ثانيا في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 33 عقب خطا من ليندلوف في تشتيت الكرة لكن دي خيا تصدى لتصويبة كوتينيو القوية.

وعقب ست دقائق أرسل راشفورد عرضية رائعة من الناحية اليمنى لكن رأسية دالوت أخطأت مرمى برشلونة.

قتال مانشستراوي.. ولكن

الشوط الثاني شهد قتالا من مانشستر يونايتد وبدأ يصل لمنطقة جزاء برشلونة لكن دون تهديد حقيقي لمرمى تير شتيجن.

ففي الدقيقة 50 شتت تير شتيجن كرة خاطئة ولكن تسديدة راشفورد ذهبت أعلى المرمى.

واصل يونايتد ضغطه بقوة واعتمد على العرضيات من آشلي يونج وديوجو دالوت قبل استبداله.

فيما اعتمد برشلونة على الهجمات المرتدة وسدد روبرتو كرة قوية لكن دي خيا تصدى له.

انحصر اللقاء بعد ذلك في وسط الملعب وسط محاولات من كلا الفريقين للسيطرة على أحداث اللقاء لكن انتهت المباراة بفوز برشلونة بهدف دون رد.

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