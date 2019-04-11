جفاف سواريز والانتصار الأول ومهرجان الأهداف العكسية في أبرز أرقام يونايتد وبرشلونة

بهدف عكسي كتب برشلونة انتصاره الأول على ملعب أولد ترافورد ليحقق مانشستر يونايتد رقم سلبي في ليلة استمر فيها جفاف لويس سواريز خارج ملعب كامب نو.

برشلونة فاز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد سجله لوك شاو بالخطأ في مرماه في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام المباراة.

** فشل لويس سواريز في التسجيل خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا في آخر 1598 دقيقة بواقع 17 مباراة.

** آخر 4 انتصارات لبرشلونة ضد مانشستر يونايتد كانت على 4 ملاعب مختلفة: كامب نو، أوليمبيكو، ويمبلي وأولد ترافورد.

** لأول مرة يفوز برشلونة على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بعد 4 مباريات.

** لم يسدد مانشستر يونايتد على مرمى برشلونة أي تسديدة. أخر مرة لم يسدد يونايتد ضد خصمه في دوري أبطال أوروبا كانت ضد ميلان عام 2005.

** استفاد برشلونة بالأهداف العكسية 6 مرات منذ الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا. ليكون لاعبو الخصم هم أكثر من سجل لـ برشلونة منذ تلك الفترة بعد ليونل ميسي.

** أصبح مانشستر يونايتد أكثر فريق يسجل أهدافا في مرماه في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 أهداف. بالتساوي مع برشلونة وسبورتنج لشبونة.

** وصل ميسي لـ50 تسديدة في أخر 12 مباراة له في الدور ربع النهائي دون تسجيل أي أهداف.

** شتت جيرارد بيكيه الكرة 9 مرات خلال مباراة مانشستر يونايتد، وهو الرقم الأفضل له خلال مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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