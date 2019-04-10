خاص رئيس المصري لـ في الجول: لا تراجع عن عدم بث مباراة الزمالك إلا في حالة واحدة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 21:01

كتب : أيمن عيد

جريندو يحتفل بهدف المصري في بتروجيت

لا تراجع عن عدم بث مباراة الزمالك، هكذا أكد رئيس المصري موقفه مرة أخرى قبل 24 ساعة من اللقاء.

المصري يواجه الزمالك مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وقال سمير حلبية رئيس المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "لن نتراجع عن عدم بث مباراة الزمالك، إلا في حال سداد الأقساط المستحقة من الشركة الراعية، هذا هو موقفنا النهائي".

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وأضاف "لنا حقوق ولابد من الالتزام بها، كما نلتزم مع برزنتيشن".

حلبية أتبع "أطالب لاعبي المصري بالفوز في المباراتين المقبلتين أمام الزمالك والإسماعيلي".

وأتم "لا يوجد مكافآت خاصة في حال الفوز على الزمالك، لكن تم تعديل بنود اللائحة المالية بناء على طلب إيهاب جلال مدرب الفريق".

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، فيما يحل المصري رابعا برصيد 42 نقطة.

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