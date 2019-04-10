محمد عادل يدير مباراة المصري والزمالك.. سجل رائع للأبيض معه

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة المصري البورسعيدي والزمالك للحكم محمد عادل.

ويعاونه كل من تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال وصبري إبراهيم حكما رابعا، وكل من طارق مجدي ومحمد عباس حكما خامسا.

وكان من المقرر أن يدير مباراة المصري والزمالك حكما أجنبيا وبسبب ضيق الوقت قرر اتحاد الكرة إسانداها لحكم عربي قبل أن يتراجع ويسند المواجهة لحكم مصري.

ويلعب المصري ضد الزمالك في الجولة الـ28 للدوري المصري بملعب الجيش في السويس.

وأدار محمد عادل في السابق 12 مباراة للزمالك حقق الفارس الأبيض خلالهم الفوز 9 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة.

بينما أدار للمصري 11 مباراة حقق خلالهم الفريق البورسعيدي الفوز في 6 مباريات وخسر معه 4 مرات وتعادل مرة.

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