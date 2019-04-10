المقاصة: كنا نستحق التعادل مع الأهلي.. ما قدمه اليوم لن يستطيع العودة ضد صن داونز

قال وليد هويدي مدير الكرة بمصر المقاصة إن فريقه استحق الخروج بنتيجة التعادل أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وفاز الأهلي على المقاصة بهدفين لهدف في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 28 من الدوري المصري.

وقال وليد هويدي عقب المباراة لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "اون سبورت إف إم" قائلا: "أدائنا في الشوط الثاني كان أفضل بكثير من الشوط الأول".

وواصل "في الشوط الثاني كان هناك فرصتين لهدفين محققين لصالحنا ولكن الحظ لم يكن إلى جانبنا".

وأكمل "أعتقد إننا كنا نستحق الخروج بالتعادل أمام الأهلي".

وعن منافسة فريقه على المربع الذهبي خلال الموسم الجاري قال: "المنافسة شديدة جدا مع الإسماعيلي والمصري وهناك مؤجلات للدراويش ولن يُحسم الأمر إلا مع نهاية الموسم".

وشدد هويدي "هدفنا بكل تأكيد التواجد في المربع الذهبي".

ويحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 40 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.

وانتقل مدير الكرة للحديث عن أداء الأهلي في المباراة قائلا: "ما قدمه اليوم لن يستطيع به العودة ضد ماميلودي صن داونز وتسجيل ستة أهداف".

ويلتق الأهلي مع صن داونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الهزيمة ذهابا في جنوب إفريقيا بخماسية دون رد.

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