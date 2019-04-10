قائمة الزمالك – تواجد كهربا وأوباما.. وغياب حفني أمام المصري

عاد حميد أحداد المهاجم المغربي لنادي الزمالك، لقائمة الفريق أمام المصري، فيما يغيب أيمن حفني عن اللقاء، بجانب غياب حازم إمام للإصابة.

الزمالك يلاقي المصري مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وشهدت قائمة الزمالك تواجد محمود عبد المنعم "كهربا، ويوسف إبراهيم "أوباما" في القائمة بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك المكونة من 20 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد.

الدفاع: عبد الله جمعة – بهاء مجدي - محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد عنتر – محمد إبراهيم - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد المنعم "كهربا" – إبراهيم حسن.

الهجوم: خالد بوطيب – عمر السعيد - حميد أحداد.

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