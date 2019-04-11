بالفيديو – المحمدي يصنع هدف انتصار مثير لأستون فيلا في صراع الصعود للبريميرليج

صنع أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا هدفا جميلا ساهم به في انتصار مثير لفريقه على حساب روثرهام يونايتد اليوم الأربعاء في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وانتصر أستون فيلا على روثرهام بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في ملعب الأخير نيويورك لحساب الجولة 41 من الدوري.

افتتح ويل فولكس أهداف المباراة في الدقيقة 36 لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

وأدرك أستون فيلا العادل عن طريق جوناثان كودجيا من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وعقب ثلاث دقائق صنع المحمدي هدف انتصار أستون فيلا بعدما مرر عرضية زاحفة من الناحية اليمنى إلى جاك جريليش الذي سدد مباشرة في الشباك.

ورفع ذلك الفوز رصيد أستون فيلا إلى 66 نقطة يحتل بهم النقطة المركز الخامس بفارق نقطة عن ملاحقه بريستول سيتي وللأخير لقاء أقل.

ويتواجد أستون فيلا بذلك في المراكز الأربعة المؤهلة للتصفيات المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

ويبتعد أستون فيلا عن وست بروميتش ألبيون والذي يلعب له أحمد حجازي بأربع نقاط.

أما روثرهام فتجمد رصيده عند 39 نقطة يحتل بهم المركز الـ22 والذي يرسل صاحبه للدرجة الثانية.

وشارك المحمدي خلال الموسم الجاري في 34 مباراة سجل هدفين وصنع ستة آخرين.

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