سولشاير: تكرار ما حدث أمام سان جيرمان ضد برشلونة؟ لم لا.. سنذهب إليهم من أجل تسجيل الأهداف

يشعر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالتفاؤل من قدرة فريقه في تحقيق عودة تاريخية أمام برشلونة مثلما حدث من قبل أمام باريس سان جيرمان للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة على مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد بهدف مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان يونايتد خسر من سان جيرمان في ملعبه في دور الـ16 بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 ولكنه فاز في الإياب بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل إلى ربع النهائي.

وتحدث سولشاير عقب المباراة قائلا: "تكرار ما حدث ضد باريس؟ لما لا"؟

وأضاف "سنذهب إلى كامب نو ونحن لا نفكر سوى بأمر واحد فقط وهو تسجيل الأهداف".

وأكمل "نحن مازلنا في المباراة ونستطيع تسجيل الأهداف وسنذهب إلى ملعبهم ولدينا فرصنا في التأهل قائمة".

وعن اللقاء اليوم قال: "أشعر بخيبة أمل لأننا لم نسجل أي هدف وواجهنا فريقا رائعا ولكن هناك إيجابيات علينا اكتسابها من لقاء اليوم".

وأتم المدرب النرويجي حديثه عن ليونيل ميسي قائد برشلونة قائلا: "قدمنا أفضل ما نستطيع أمامه وحافظنا على شكل الفريق في الوقت ذاته".

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