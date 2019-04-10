أحمد الأحمر: لن أبتعد عن كرة اليد بعد الاعتزال.. وهذه أسوأ مباراة في مسيرتي

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 23:42

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر

قال أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد إنه لن يبتعد عن اللعبة بعد انتهاء مسيرته في الملاعب.

وصرح الأحمر خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة "سي بي سي" قائلا: "لقد اختبرت بعض الأعمال الخاصة في الفترة الماضية، إلا أنني قلت لنفسي (حرام أضيع مسيرة 25 إلى 28 سنة مع كرة اليد)".

وأضاف "لذا لن أبتعد عن كرة اليد، وسأتجه إلى التدريب أو الإدارة بعد الاعتزال".

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وأشار إلى أن والده مصطفى الأحمر نجم يد الزمالك السابق، ضغط عليه كثيرا أثناء طفولته لممارسة كرة القدم لأن لاعبيها أكثر شهرة وشعبية ومكاسب مادية.

واستدرك "لكن صممت على رأيي بممارسة كرة اليد والسير على خطى والدي، فهو مثلي الأعلى، ولكنه لم يأخذ حقه إعلاميا عكس لاعبين آخرين بكرة القدم أقل منه".

وكشف الأحمر "مثلي الأعلى عالميا، نيكولا كاراباتيتش، فهو لاعب قوي جدا ولا يحب الهزيمة، ونادرا ما يخسر بطولة، كما أنه السبب الرئيسي في فوز منتخب فرنسا بذهبية الأولمبياد مرتين وكأس العالم 4 مرات وبطولة أوروبا 3 مرات في السنوات الأخيرة".

وعن أسوأ مباراة في مسيرته، رد أحمد الأحمر "لقاء الجيش القطري ضد فلنسبورج في كأس العالم للأندية، لقد أهدرت عدة فرص بشكل غير طبيعي وحارس فلنسبورج، ماتيا أندرسون أنقذ مرماه من عدة أهداف".

وواصل نجم الزمالك "بعد هذه المباراة بعام، انتقلت إلى فلنسبورج معارا من الجيش القطري، وحينها كشف لي الحارس ماتيا عن ورقة كشف خلالها أنه كان دارسا لكل تحركاتي والزوايا التي أسدد بها".

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