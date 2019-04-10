مواعيد مباريات الخميس 11 أبريل 2019 والقنوات الناقلة.. المصري أمام الزمالك.. والدوري الأوروبي

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 23:38

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - الزمالك - المصري

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات الخميس، والموافق 11 أبريل 2019 والقنوات الناقلة.

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طلائع الجيش يواجه الداخلية الساعة الخامسة والنصف مساء، وفي نفس التوقيت يلعب المصري مع الزمالك. المباراة الأولى على أون سبورت 2 والثانية على أون سبورت.

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ويلعب الاتحاد السكندري مع بيراميدز الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت، فيما يلعب المقاولون العرب في نفس التوقيت مع حرس الحدود.

في الدوري الأوروبي تقام أربع مباريات الساعة التاسعة مساء. فياريال مع فالنسيا على بي إن سبورتس 3، وسلافيا براج مع تشيلسي على بي إن سبورتس 2، وبنفيكا مع إينتراخت فرانكفورت على بي إن سبورتس 4، وأخيرا أرسنال مع نابولي على بي إن سبورتس 1.

أما في الدوري السعودي، فيلعب الاتفاق الذي يضم بين صفوفه حسين السيد مع الفتح الساعة السادسة إلا ثلث.

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