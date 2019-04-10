بيكيه: يونايتد بإمكانه قلب الطاولة.. لا يمكن الوثوق في أي شيء بعد ما حدث ضد باريس

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 23:19

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - مانشستر يونايتد

قال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة إن فريقه عليه الحذر من قدرة مانشستر يونايتد على قلب الطاولة عليهم والفوز في لقاء الإياب للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة على مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد بهدف مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بيكيه عقب المباراة قائلا: "من الصعب جدا الفوز في ذلك الملعب التاريخي".

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وأضاف "الهدف المبكر منحنا راحة وسيطرنا بعد ذلك على المباراة".

وعن لقاء الإياب قال: "بعد رؤية ما حدث من يونايتد ضد باريس سان جيرمان وانتصارهم في فرنسا ليس عليك الوثوق في أي شيء".

وأتم بيكيه "يتم تحديد تلك المباريات بالتفاصيل الصغيرة وعلينا حسمها للتأهل".

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لبرشلونة على يونايتد في ملعب أولد ترافورد عبر تاريخ مواجهات الفريقين وذلك في زيارة الفريق الكتالوني الثالثة لمسرح الأحلام.

وسيحل يونايتد ضيفا على برشلونة الثلاثاء المقبل في ملعب كامب نو لملاقاته في مواجهة الإياب.

ويحتاج برشلونة للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف النهائي منذ عام 2015.

أما مانشستر يونايتد فيحتاج للفوز بهدف للتعادل واللجوء للأشواط الإضافية أو الفوز بهدفين للتأهل مباشرة لنصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2011.

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