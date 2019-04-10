طلعت يوسف: راض عن أداء المقاصة في الشوط الثاني.. وإهدار الفرص رجح كفة الأهلي

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 23:13

كتب : FilGoal

طلعت يوسف

يرى طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، بأن إهدار لاعبيه للفرص هو ما رجح كفة الأهلي عليهم.

الأهلي فاز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "الفرص التي أهدرناها وقت التأخر بهدف صنعت الفارق، لو سجلنها الكان لها تأثيرا كبيرا".

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وأضاف "راض عن لاعبي فريقي خلال الشوط الثاني، لكننا لم نكن جيدين خلال الشوط الأول".

وواصل "كنا الأفضل والأكثر خطورة خلال الشوط الثاني، بفضل اللياقة البدنية للاعبين، والتغيرات التي منحتنا الأفضلية بنزول فوافي ومحمد رمضان والسيطرة وتهديد مرمي الأهلي بأكثر من فرصة خطيرة ".

وأتم "المقاصة متمسك بالمنافسة على التواجد بالمربع الذهبي رغم المنافسة الشرسة مع أكثر من 3 أندية، وسنحاول العودة في المباريات المقبلة".

ويحتل مصر للمقاصة حاليا المركز الخامس برصيد 40 نقطة من 28 مباراة، وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع من 26 مباراة.

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