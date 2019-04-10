يوسف: ننتظر جماهير الأهلي أمام صن داونز في برج العرب

وجه محمد يوسف المدرب العام للأهلي رسالة مقتضبة لجماهير الفريق بعد الفوز على مصر للمقاصة 2-1 في بطولة الدوري المصري.

وصرح يوسف عبر قناة ناديه عقب الفوز على مصر المقاصة في الجولة 28 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت قائلا: "أبارك لجماهير الأهلي على الفوز، إنها نتيجة جيدة".

وأضاف "نركز حاليا في المباراة القادمة ضد صن داونز، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق يوم السبت".

وأتم محمد يوسف "ننتظر جماهير الأهلي في برج العرب".

وقفز الأهلي بفوزه على المقاصة لصدارة الدوري مؤقتا، بينما يتطلع لمعجزة بتعويض خسارته ضد ماميلودني صن داونز بخماسية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

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