5 أرقام تحققت بعد فوز الأهلي على المقاصة

عودة مرة ثانية لصدارة الدوري بشكل مؤقت بعد فوز الأهلي على مصر للمقاصة، في انتظار خوض الزمالك مواجهته ضد المصري البورسعيدي.

الأهلي فاز على المقاصة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ28 للدوري المصري لتصدر ترتيب الدوري بشكل مؤقت.

وبعد الفوز تحققت عدة أرقام وإحصائيات يستعرض معكم FilGoal.com أبرزها.

أول تمريرة حاسمة

في أول مباراة أساسية له مع الأهلي صنع محمود وحيد أول هدف له مع القلعة الحمراء.

الظهير الأيسر انضم للأهلي في يناير الماضي قادما من مصر للمقاصة لكنه لم يشارك سوى دقائق قليلة أمام سيبما في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بينما لم يلعب محمود وحيد أي مباراة له في الدوري مع الأهلي سوى لقاء المقاصة بسبب غياب علي معلول للإيقاف.

وأرسل محمود وحيد عرضية رائعة قابلها حمدي فتحي برأسية سجل منها هدف الأهلي الأول في المباراة.

هدف ثاني

مثلما سجل حمدي فتحي هدفه الأول مع الأهلي في شباك حرس الحدود سجل هدفه الثاني مع القلعة الحمراء في مرمى المقاصة.

لاعب الوسط القادم للأهلي في يناير الماضي من إنبي هز شباك الحدود بعرضية من الظهير الأيسر علي معلول.

وغاب معلول عن الأهلي أمام المقاصة لكن بديله الظهير الأيسر محمود وحيد أرسل عرضية رائعة قابلها حمدي فتحي برأسية في الشباك ليسجل هدفه الثاني مع المارد الأحمر.

هدف ثاني مع لاسارتي

كذلك سجل وليد أزارو هدفه الثاني مع الأهلي تحت قيادة لاسارتي أمام المقاصة.

أزارو هداف الدوري في الموسم الماضي سجل أول أهداف الأهلي مع لاسارتي أمام بيراميدز قبل أن يتعرض للإصابة ويعود قبل أسابيع ليسجل اليوم أمام الفريق الفيومي.

هدف أزارو أيضا هو الثالث له مع الأهلي في الدوري هذا الموسم.

الانتصار الـ11

من أصل 13 مباراة لعبها الأهلي في الدوري مع مارتين لاسارتي حقق المارد الأحمر 11 انتصار مقابل هزيمة أمام بيراميدز وتعادل مع الزمالك.

الصدارة للمرة الثانية

أخيرا تصدر الأهلي مسابقة الدوري مع لاسارتي للمرة الثانية بشكل مؤقت لحين خوض غريمه التقليدي الزمالك مواجهته ضد المصري البورسعيدي مساء غدا الخميس.

وكان الأهلي تصدر ترتيب الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بشكل مؤقت قبل أن يعود الزمالك للقمة بالفوز على سموحة.

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