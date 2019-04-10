تشكيل الأهلي أمام المقاصة - عودة حمدي فتحي.. صالح أساسي وظهور محلي أول لـ وحيد

أعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي عن تشكيلة الفريق في مواجهة مصر للمقاصة.

الأهلي يستقبل مصر للمقاصة على ملعب بتروسبورت في الجولة 28 من الدوري المصري.

وشهدت التشكيلة الظهور الأساسي الأول لـ صالح جمعة منذ عودته للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كما يظهر محمود وحيد محليًا لأول مرة بقميص الأ÷لي.

كما دفع لاسارتي بـ حمدي فتحي العائد من الإصابة، فيما عوّض وليد أزارو نظيره مروان محسن المُستبعَد من القائمة، وظهر حسين الشحات على الجناح بعد أن ظل على مقاعد البدلاء أمام صن داونز قبل أيام.

لتشهد تشكيلة الأهلي 7 تغييرات عن نظيرتها التي سقطت بخماسية نظيفة على أرض صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - صالح جمعة - حسين الشحات - جونيور أجايي

الهجوم: وليد أزارو

دكة البدلاء: علي لطفي - أيمن أشرف - محمد شريف - أحمد فتحي - رمضان صبحي - كريم وليد "نيدفيد" - صلاح محسن

تشكيل مصر للمقاصة:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: أحمد محسن - عصام صبحي - محمد دبش - أسامة جلال

الوسط: محمد توني – هاني سعيد – ميدو جابر – صلاح ريكو – شيملس بيكلي

الهجوم: جون أنتوي

دكة البدلاء: محمد كوكو – طه عادل – مصطفى شبيطة – باولن فوافي – محمد رمضان – صلاح عاشور – محمد دسوقي

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