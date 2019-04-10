خاص خبر في الجول – مدرب نيجيريا يستغل تواجده في مصر ويشاهد أجايي ضد المقاصة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 17:17

كتب : ماهر جنينة

جونيور أجايي - الأهلي - الساورة

يستغل جيرنت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا تواجده في مصر من أجل حضور قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 وسوف يشاهد مباراة الأهلي ومصر المقاصة من أجل جونيور أجايي.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

نيجيريا

وتقام قرعة كأس أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبلة ويواجه الأهلي منافسه المقاصة اليوم الأربعاء في الجولة 28 من الدوري.

وسوف يذهب المدرب الألماني إلى ملعب بتروسبورت لمتابعة أجايي لاعب الأهلي ومنتخب نيجيريا للحكم على مستواه بشكل أكبر في إطار تحضيراته لقائمة النسور التي ستشارك في البطولة الإفريقية.

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ولم ينضم أجايي لمنتخب نيجيريا الأول سوى مرة واحدة وكانت في شهر مارس من عام 2018 في لقاء ودي أمام صربيا.

وخلال الموسم الجاري شارك أجايي مع الأهلي في 15 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

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