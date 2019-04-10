بعد الفوز بلقب إفريقيا للأندية أبطال الطائرة.. الأهلي الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في ألعاب الصالات الجماعية

كتبت فرق رجال الأهلي لألعاب الصالات الجماعية تاريخا جديدا بعد الانفراد بالأكثر تتويجا من حيث عدد الألقاب القارية بمجموع بطولات فرق السلة واليد والطائرة.

وتوج الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال في الكرة الطائرة، لينفرد بصدارة قائمة الفرق الأكثر تتويجا بألعاب الصالات الجماعية على المستوى الإفريقي.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 32 بطولة قارية في ألعاب الصالات الجماعية (السلة - اليد - الطائرة) لينفرد بصدارة القائمة بفارق لقب وحيد عن فريق المجمع البترولي الجزائري.

وتوج الأهلي بـ 3 بطولات على مستوى كرة السلة بواقع (لقب دوري أبطال - لقبين لكأس الكؤوس).

أما في كرة اليد فتوج الأهلي بـ 9 ألقاب قارية بواقع (5 دوري أبطال إفريقيا - 3 كأس كؤوس - 1 سوبر إفريقي).

ويأتي التفوق الأكبر للأهلي قاريا في كرة الطائرة بـ 20 لقبا بواقع (14 دوري أبطال - 6 أبطال الكؤوس).

أما المجمع البترولي الجزائري فيأتي في المركز الثاني برصيد 31 بطولة قارية بألعاب الصالات الجماعية.

فبالرغم من عدم فوز الفريق الجزائري بأي بطولة قارية في كرة السلة، لكن تفوقه الأبرز في كرة اليد بواقع (11 دوري أبطال - 9 كأس كؤوس - 9 سوبر إفريقي)

وفي الكرة الطائرة حصد الفريق الجزائري لقبين فقط في دوري الأبطال.

وينافس الزمالك بقوة في قائمة أكثر الفرق تتويجا على المستوى القاري في ألعاب الصالات الجماعية، إذ يأتي في المركز الثالث.

وحقق الزمالك 29 لقبا قاريا بينهم لقب وحيد في كرة السلة في دوري الأبطال.

أما في كرة اليد فنجح الزمالك في التتويج بـ 22 لقبا بواقع (11 دوري أبطال - 5 كأس كؤوس - 6 سوبر إفريقي)

وفي الكرة الطائرة حقق الزمالك 6 ألقاب قارية بواقع (5 دوري أبطال - 1 كأس الكؤوس).

ويتواجد في القائمة 41 فريقا من مختلف البلاد الإفريقية بينهم 7 فرق مصرية.

فبجوار الأهلي والزمالك يأتي الجزيرة في المركز الحادي عشر بلقبين لدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة.

ويأتي الاتحاد السكندري بلقب وحيد في كرة السلة، وبورسعيد بلقب في كرة اليد كما يأتي طلائع الجيش والمقاولون العرب في القائمة بلقب وحيد لكل منهما في الكرة الطائرة.

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