ليلة فيرمينو واحتفال كلوب ورقم سلبي لصلاح في أرقام مباراة ليفربول وبورتو

تألق روبرتو فيرمينو وأبدع مع ليفربول ضد بورتو إذ سجل هدفا وصنع الأخر ليساعد مدربه يورجن كلوب على الوصول لرقم مميز خلال مسيرته التدريبية ويجعل الحُمر يقتربون خطوة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول قطع نصف الطريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على بورتو بهدفين دون رد في ذهاب الدور ربع النهائي في ملعب أنفيلد.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام المباراة.

** لأول مرة لا يسجل محمد صلاح في 3 مباريات متتالية مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

** وصل يورجن كلوب لانتصاره رقم 400 كمدير فني. انتصارات كلوب جاءت بواقع 111 فوزا مع ليفربول، 180 مع بروسيا دورتموند و109 مع ماينتس.

** منذ أن واجه بورتو في دور الـ16 في الموسم الماضي، لعب ليفربول 29 مباراة على ملعب أنفيلد في كل المسابقات ولم يخسر سوى مباراة كانت ضد تشيلسي.

** بهدفه في مباراة بورتو، عادل فيرمينو عدد أهداف محمد صلاح وساديو ماني مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفا، وأصبح ثاني هدافي النادي التاريخيين في المسابقة بعد ستيفن جيرارد الذي سجل 21 هدفا.

** عدد أهداف فيرمينو في دوري أبطال أوروبا هو نفس عدد أهداف فريق بروسيا مونشنجلادباخ.

** أسهم فيرمينو بـ21 هدفا في دوري أبطال أوروبا منذ الموسم الماضي، إذ سجل 13 وصنع 8؛ ليكون ثاني أكثر لاعب يسهم بالأهداف بعد كريستيانو رونالدو الذي أسهم بـ24 هدفا.

** أسهم فيرمينو بـ12 هدفا خلال 11 مباراة بدوري أبطال أوروبا لعبها على ملعب أنفيلد. سجل 7 وصنع 5.

** سجل نابي كيتا هدفين في أخر مباراتين له مع ليفربول، أكثر مما سجل مع الفريق خلال 27 مباراة سابقة.

** حافظ ليفربول على سجله النظيف ضد بورتو في المباريات الأوروبية. إذ انتصر عليه 4 مرات، وتعادل 3 مباريات.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتفي بثنائية في بورتو ويؤجل حسم التأهل لموقعة دراجاو

بالفيديو – ملعبي وفريقي ولن أخرج حزينا في ليلة الأبطال.. سون ينصر توتنام على سيتي

قائمة الأهلي - استبعاد مروان محسن وناصر ماهر.. وظهور محمود وحيد أمام المقاصة

الأهلي يعلن إصابة سعد سمير بقطع جزئي في الرباط الصليبي

بالفيديو – كيف أضاع صلاح ذلك الانفراد أمام بورتو؟