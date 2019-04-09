بالفيديو – انفراد ضائع ومجهود دفاعي في ملخص لمسات صلاح ضد بورتو

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 23:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - بورتو

أهدر محمد صلاح لاعب ليفربول هدفا محققا في شباك بورتو رغم انفراده بمرمى الفريق البرتغالي وحارسه إيكر كاسياس.

كان ذلك خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على بورتو اليوم الثلاثاء بهدفين دون رد في ملعب أنفيلد في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت المباراة محاولات صلاح للتسديد على مرمى كاسياس لكنه تصويباته لم تجد طريقها للشباك.

وظهر صلاح في لقطة دفاعية خلال المباراة حيث ركض مسرعا لمنع لاعب الفريق البرتغالي من شن هجمة مرتدة.

وسوف يحل ليفربول ضيفا على بورتو يوم الأربعاء المقبل في ملعب الدراجاو لملاقاته في مواجهة الإياب حيث يكفيه التعادل السلبي للتأهل لنصف النهائي للعام الثاني على التوالي.

صلاح ليفربول بورتو ليلة الأبطال

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