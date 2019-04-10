بيراميدز: انتقال السعيد للزمالك غير وارد.. ومصير خربين في يد الهلال

أغلق نادي بيراميدز الباب أمام إمكانية انتقال صانع ألعابه عبد الله السعيد إلى صفوف الزمالك بعد انتهاء الموسم الجاري.

وقال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز: "انتقال عبد الله إلى الزمالك أمر غير وارد على الإطلاق لعدة اعتبارات".

وشدد خلاص تصريحاته لبرنامج مساء الأنوار "هذا الأمر ليس محل نقاش في نادي بيراميدز".

وعن مصير عمر خربين مع النادي قال "خربين لاعب مهم لبيراميدز وللهلال أيضا، وجماهير النادي السعودي تتمنى عودته لأن الفريق لا يمر بأفضل فتراته".

وتابع "نسعى بقوة للإبقاء على خربين وسيتم بحث الأمر نهاية الموسم، يهمنا الاحتفاظ به ولكن هناك ناد آخر كبير يملك عقده".

في سياق آخر أشار "المدير الفني للفريق رامون دياز مدربا كبيرا وسلس في التعامل مع اللاعبين والجهاز المساعد له واندمج بسرعة في أجواء الدوري وحقق نتائج جيدة، وبدأ يضع يده على القوام الأساسي، وإنسانيا أرى أنه سعيد بالتواجد في مصر، كما تأقلم اللاعبين مع أفكاره سريعا وفي انتظار بعض التطور في الفترة القادمة".

وبشأن مصير ثنائي بيراميدز عمرو مرعي ومحمد حمدي رد أحمد عفيفي: "نحترم تماما كل مؤسسات الدولة المصرية ونسعى بالطبع للاحتفاظ بلاعبينا بما لا يتنافى مع قانون أو لائحة مؤسسة كبيرة مثل الجيش المصري، لأننا جزء من منظومة مصر ونحترم المؤسسات الكبرى".

وواصل "ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن الحساس أو معلومة مؤكدة بشأن عمرو مرعي ومحمد حمدي".

وعن كينو قال "سيشارك في لقاء الاتحاد السكندري بكامل تركيزه، ولكنه سيتعامل بحذر شديد حتى لا يتعرض للإيقاف عن مباراة الأهلي".

واختتم عفيفي "مباراة الاتحاد السكندري قوية فهي مساوية للأهلي في القيمة الرقمية بثلاث نقاط، بالتأكيد الأهلي الاسم الأكبر ومنافس أقوى مع الاحترام الكامل للاتحاد السكندري".

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