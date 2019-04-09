بالفيديو - بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتفي بثنائية في بورتو ويؤجل حسم التأهل لموقعة دراجاو

اكتفى ليفربول الإنجليزي بثنائية في مرمى بورتو البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليؤجل حسم التأهل إلى دور الـ4 لمباراة العودة.

وفاز ليفربول على بورتو بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب أنفيلد معقل الريدز، بينما تقام مواجهة العودة يوم الأربعاء المقبل 17 أبريل في ملعب دراجاو معقل الفريق البرتغالي.

وسجل أهداف ليفربول نابي كيتا وروبيرتو فيرمينو، في المباراة التي شارك بها النجم المصري محمد صلاح ولعب الـ90 دقيقة.

وصف المباراة

احتاج ليفربول لخمس دقائق فقط ليسجل الهدف الأول بتسديدة من نابي كيتا اصطدمت بدفاع بورتو وغيرت مسارها إلى شباك إيكر كاسياس.

وظهرت خطورة محمد صلاح في الدقيقة 15 عندما استلم الكرة وانطلق من الناحية اليمنى قبل أن يلعب عرضية يبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.

وواصل محمد صلاح تهديده لمرمى بورتو وسدد كرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء أمسك بها كاسياس على مرتين.

وأسفر ضغط ليفربول عن الهدف الثاني في الدقيقة 26 بعدما اخترق أليكس أرنولد من الجهة اليمنى ولعب تمريرة جعلت فيرمينو في مواجهة المرمى ليهز الشباك للمرة الثانية.

وهدد بورتو مرمى ليفربول لأول مرة في الدقيقة 30 بعدما انفرد المهاجم موسى ماريجا بالحارس أليسون قبل أن يسدد أعلى العارضة.

وكاد فيرمينو أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 33 بعدما تلقى عرضية رائعة من هيندرسون قابلها النجم البرازيلي بتسديدة بالقدم اليسرى ذهبت أعلى المرمى.

مع بداية الشوط الثاني سجل ساديو ماني هدفا ألغاه الحكم بسبب وجود النجم السنغالي في موقف تسلل.

ثم هدد صلاح المرمى في الدقيقة 52 عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسط حراسة المدافع قبل أن يسدد في يد كاسياس.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي بدلا من ساديو ماني. كذلك شارك دانييل ستوريدج بدلا من فيرمينو.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة تحول بورتو للهجوم في محاولة لإحراز هدف تقليص الفارق ما جعل ليفربول يذهب بالكثير من الهجمات المرتدة على مرمى كاسياس ولكن دون أي أهداف من الجانبين لتنتهي المباراة بفوز ليفربول 2-صفر.













































































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