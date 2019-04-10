قال مصدر في إدارة المصري رفض ذكر اسمه إن ناديه ليس لديه مشكلة في مواجهة الإسماعيلي في ملعب بتروسبورت بسبب علمهم بصعوبة الموقف الحالي الذي تعيشه مصر.

وكان اتحاد الكرة قرر نقل مباراة المصر والإسماعيلي يوم الأحد المقبل إلى ملعب بتروسبورت.

وأضاف المصدر في حديثه لـFilGoal.com "بالطبع الأندية متضررة من كثرة نقل المباريات لكننا نقدر الظروف بسبب استضافة كأس أمم إفريقيا 2019".

وواصل "كل ما نطلبه فقط هو تحديد الملاعب في وقت مبكر حتى نستطيع ترتيب أمورنا وحجز تنقلات وإقامة الفريق".

وأتم "الجهاز الفني متفهم الموقف والإدارة تعمل على توفير كافة سبل الراحة للفريق لاستمرار النتائج المميزة التي تتحقق على يد إيهاب جلال".

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